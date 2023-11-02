"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

Подруга Аллы Пугачевой заявила о намерении певицы вернуться на родину. Отъезд примадонны она назвала "глубочайшей ошибкой".

Алла Пугачева вместе со своим мужем иноагентом покинула родину почти два года назад. Народная артистка СССР после отъезда отправляла нелицеприятные комментарии в адрес россиян, называя их "холопами" и "рабами". А теперь вот хочет вернуться к ним же.

Видимо, родина у человека может быть только одна. О намерении примадонны вернуться домой рассказала ее давняя подруга Любовь Аксенова, которая по совместительству является портнихой певицы.

По словам Аксеновой, у примадонны остались в Москве верные друзья, с которыми она продолжает общаться. Как призналась подруга Пугачевой, "настроение у Аллы сейчас не очень хорошее, она тоскует".

Подруга Пугачевой рассказала о намерении певицы вернуться в Россию и назвала ее отъезд "глубочайшей ошибкой". Ведь еще во времена гастрольных мировых туров Пугачева говорила: "Здесь мой дом, а там я – просто певица на неделю", как пишет телеканал "360".

Аксенова призывает поддержать Аллу Пугачеву в ее намерениях. Подруга примадонны уточнила как: сделать программу на телевидении с участием поклонников Аллы Борисовны, которые бы сказали: "Алла, мы тебя очень ждем в России". Это, по мнению Аксеновой, смогло бы повлиять на решение примадонны вернуться на родину.