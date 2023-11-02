Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом

Певец не поскупился на теплые слова для любимой женщины, подарившей ему кроху.

Стас Костюшкин поздравил своего ребенка с днем рождения. 1 ноября Богдану исполнилось 17 лет. Певец опубликовал нежное фото, на котором запечатлена его третья супруга Юлия вместе с ребенком.

Богдан Станиславович увлекается музыкой, спортом и рисованием. Он не исключает, что через некоторое время пойдет по стопам звездного отца. Мама и папа не против, ведь самое главное – счастье детей.

Всего у Стаса Костюшкина трое сыновей. Самому старшему Мартину, рожденному в браке с танцовщицей из Магадана Ольгой, сейчас уже 20. С Юлией исполнитель хита "Женщина, я не танцую" еще два раза испытал радость отцовства: в 2006 родился Богдан, а в 2015 – Мирон.

Экс-солист дуэта "Чай вдвоем" редко показывает на своих страницах в социальных сетях детей. Он старается оберегать их от повышенного внимания общественности. При этом каждое фото вызывает сотни восторженных комментариев. Дети певца очень сильно похожи на отца: уверенный взгляд, легкая полуулыбка и масса обаяния.

Стас Костюшкин смог стать отличным примером для сыновей. Он поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом, отказался от курения и выпивки. Певец имеет блестящее образование. Он окончил Петербургскую консерваторию и Ленинградское музыкальное училище по классу фортепиано.

Страна узнала о таланте Стаса Костюшкина в середине 90-х. Вместе с Денисом Клявером они гастролировали в составе дуэта "Чай вдвоем". Позже каждый из певцов начал сольную карьеру. При этом мужчинам удалось разойтись без конфликтов. Не так давно группа возродилась для того, чтобы порадовать уже повзрослевших фанатов.