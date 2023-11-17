Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику

Один из самых востребованных актеров в отечественном кино шокировал поклонников новостью о свадьбе. Александр Петров решил выбрать в спутницы жизни отнюдь не медийную личность.

Актер, сыгравший главную роль в сериале "Полицейский с Рублевки", неожиданно для близких, друзей и поклонников женился. Выбор пал на юную девушку, которая еще не успела засветиться в кинотусовке. 22-летняя Виктория накануне впервые появилась на публике. Сопровождал ее, конечно же, супруг Александр Петров. Об этом сообщает "Пятый канал".

Многие отметили, что жена актера свободна держалась под прицелом камер и фотоаппаратов. Она много позировала и даже успела пообниматься со свекровью, посетившей мероприятие. Актеры, режиссеры и другие знаменитости собрались вместе для просмотра фильма Полански. Показ "Дворца" вызвал невероятный ажиотаж в отечественной светской тусовке.

Напомним, что брак Александра и Виктории стал неожиданностью для всех. Девушка младше избранника на 12 лет. После получения высшего образования, она занялась карьерой. Никакого отношения к театру или кино не имеет. До момента объявления о регистрации брака со знаменитым актером, особо о девушке нигде не знали и не писали.

Александр Петров с 2019 по 2023 год встречался с коллегой по цеху Стасей Милославцевой. Бурный роман у актеров начался во время совместной работы в ленте "Стрельцов". конечно же, все ожидали свадьбы именно этой пары. Позже артистка призналась, что о браке избранника узнала из материалов светской хроники. Некоторые коллеги осудили мужчину за подобное поведение. По их мнению, необходимо было сначала завершить одни отношения, после чего выстраивать новые. Сам же Петров предпочел особо не оправдываться. Он решил тратить жизнь только на приятные впечатления и события.