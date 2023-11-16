Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание

Недавно известная артистка отметила 60-й день рождения. В честь этого важного события Лолита решилась полностью открыться перед публикой и сделала признание.

Исполнительница хита "Ориентация Север" входит в число тех немногих звезд, которые не стесняются показывать себя такими, какие они есть. Певица часто откровенничает с публикой и делится секретами, которые осмелился бы рассказать о себе далеко не каждый. Так произошло и на концерте, посвященном ее юбилею. Выступая на сцене, Лолита Милявская на всю страну рассказала о своей беде.

"Я хочу признаться: у меня есть одно заболевание", – приводит слова певицы "Утро.ру".

Артистка не скрывает, что не всегда была приверженецей здорового образа жизни. Именно поэтому, когда она заговорила о некой проблеме, многим могла прийти в голову мысль о вредных привычках. Однако звезда уточнила, что речь идет не об алкоголизме, который ей часто приписывают.

Лолита объяснила, что ее заболевание намного тяжелее, чем пристрастие к алкоголю. С этой бедой, по словам знаменитости, она столкнулась во время отдыха в караоке. Придя в заведение, певица обнаружила, что другие гости наперебой поют хиты ее коллеги Григория Лепса. В тот момент звезда ощутила неприятное чувство, которое преследовало ее долгое время.

"Я зацепила "жабу". Это зависть – я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру", – призналась Лолита публике.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной.