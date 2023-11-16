Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина

Валерий Леонтьев приехал в Россию два месяца назад. Стало известно, почему артист принял решение провести осень на родине.

Когда-то исполнитель хита "Дельтаплан" был частым гостем мероприятий и музыкальных шоу в России. Теперь же певец намного реже выходит в свет и радует публику своим присутствием. Долгое время поклонники предполагали, что артист не выезжает из США, где живет вместе с женой Людмилой Исакович. Но, как оказалось, в родную страну Валерий Леонтьев все же наведывается.

Источник сообщает, что знаменитый Казанова российской эстрады приехал на родину в сентябре. Однако причина его визита оказалась неочевидной. Как выяснилось, вернуться в Москву его заставила не столько работа, сколько личные дела. Исполнитель решил сделать ремонт в своей квартире и творчески подошел к этому процессу.

Уточняется, что последние два месяца Валерий Леонтьев занимался преображением собственного гнездышка. Более того, дизайн жилища артист продумывал самостоятельно. Певец увлекся этой темой, когда взял перерыв от концертной деятельности. А теперь он воплотил новые знамения, изменив стиль оформления и цвет стен в своей квартире.

Вероятно, чтобы добиться нужного результата, Валерию Леонтьеву приходилось много трудиться. К счастью, у него оставалось свободное время на прогулки и встречи с друзьями. Поэтому артисту удалось как следует насладиться красочной осенью. Однако вернуться на сцену он пока не надумал.

"Не испытываю неукротимого желания спать в аэропортах из-за задержек рейсов и догонять поезда", – ответил на насущный вопрос певец.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что живущего за границей Валерия Леонтьева уличили в пластике.