Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке

Алла Пугачева и Максим Галкин* прошлись по улицам Лимасола вдвоем и попали на камеру.

Последние месяцы за перемещениями звездной семьи публика следит особенно внимательно. Не так давно знаменитые супруги покинули Израиль, в котором обосновались больше чем на год. Когда Примадонна неожиданно приехала в Россию, многие подумали, что она решила вернуться насовсем. Однако в стране артистка пробыла всего несколько дней, а затем воссоединилась с мужем. Теперь Алла Пугачева и Максим Галкин* наслаждаются жизнью на Кипре.

Поговаривают, супруги выбрали остров своим новыми пристанищем неслучайно. По слухам, семья приобрела там жилье. Как бы там ни было, этот райский уголок, судя по всему, пришелся певице и ее мужу по душе. Такой вывод можно сделать, глядя на кадры, которые оказались в распоряжении StarHit.

Алла Пугачева и Максим Галкин* попали на камеры на одной из улиц Лимасола. Супругов тайно сняли во время романтической прогулки. На кадрах муж и жена нежно держались за руки. Для этого выхода Примадонна нарядилась в джинсы и белую рубашку, а Галкин* облачился в черные брюки и футболку. Компанию им составила некая брюнетка. Источник предполагает, что девушка занимает должность помощницы звездной четы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, сможет ли Алла Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.