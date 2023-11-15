Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса

В прошлом году популярный российский артист сыграл свадьбу с возлюбленной. Он уверен, что свое счастье можно встретить в любом возрасте.

43-летний актер поведал в интервью о самом главном, что старался не афишировать и держал в тайне достаточно долго. Как и подобает женатому мужчине, он сверкал обручальным кольцом на пальце, но прокомментировал семейное положение лишь на следующий год после свадебной церемонии. Андрей Чадов в интервью Пятому каналу рассказал, как развиваются события в его личной жизни.

Артист уверен, что нашел того самого человека, который ему подходит. По его словам, с избранницей Анастасией Виноградовой он даже не строил отношения — просто с ней было комфортно, поэтому и женился.

"Вот у меня жена – и сват, и брат, и любовница, вообще самый близкий человек", — сообщил Андрей Чадов без доли сомнения.

По признанию актера, его история женитьбы довольно банальна. На камеру он откровенно заговорил о любви без пафоса, не пытаясь набить себе цену.

В 2022 году вместе с Анастасией артист пришел в ЗАГС, влюбленные тихо расписались в кругу самых близких родственников. Теперь партнеры живут душа в душу, Андрей Чадов хочет от супруги детей.

"Нет никаких специальных способов существования, нам просто хорошо вместе", — поделился секретом личного успеха актер.

Он добавил, что встретил Анастасию, когда ему было 37 лет. Будучи мужчиной с серьезным опытом романтических отношений, Андрей Чадов сумел заметить и удержать ту самую, которая теперь делает его счастливым.