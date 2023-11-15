Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова

Анна Курникова редко дает о себе знать и показывается публике. Но на днях в Сети появились новые кадры с ее участием.

Знаменитая на весь мир теннисистка состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом уже больше 20 лет. Спортсменка познакомилась с испанским певцом на съемках его клипа "Escape" и быстро потеряла от него голову. В самом начале романа пара скрывала свои чувства, и с тех пор мало что изменилось. Несмотря на длительный союз и троих детей, Анна Курникова не спешит хвастаться своим счастьем.

В отличие от своего знаменитого мужа, теннисистка практически не появляется на публике. Пока Энрике Иглесиас катается на гастроли и дает концерты, верная жена ждет его дома и воспитывает малышей. Каких только слухов не ходило об этой семье за годы ее существования. Однако спортсменка и артист по-прежнему вместе.

Еще совсем недавно злые языки в очередной раз зашептались о возможных проблемах в браке. Некоторым показалось странным, что Анна Курникова никуда не выезжает вместе с супругом. К счастью, недобрые пророчества не сбылись. На днях в Сети появились кадры, доказывающие, что между супругами царит идиллия.

Нашумевший ролик опубликовала в своем блоге известная теннисистка Серена Уильямс. В кадр вместе со спортсменкой попал не только Энрике Иглесиас, но и его скрытная жена. Так, публике удалось увидеть, как выглядит воспитывающая троих детей Анна Курникова теперь.

На видео супругу певца практически невозможно узнать. Она похорошела и будто бы стала еще краше. Кроме того, теннисистка заметно постройнела. Впрочем, выглядит она все так же очаровательно, как и много лет назад. На кадрах Анна Курникова позирует в объятиях мужа и кажется очень счастливой.