Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса

Григорий Лепс признался, что у него есть ребенок, рожденный от мимолетной связи. Стало известно, как живет наследник артиста.

Не секрет, что за свою жизнь артист успел дважды связать себя узами брака. Оба союза распались, но подарили ему четверых наследников. Исполнитель хита "Самый лучший день" поддерживает связь с отпрысками от разных жен, а также принимает активно участие в их судьбе. Однако один ребенок певца, рожденный вне брака, стал исключением. С ним Григорий Лепс никогда не общался.

Как писали "Дни.ру" ранее, в недавней беседе с журналистами музыкант объявил о существовании внебрачного ребенка. Артист отметил, что дети от мимолетных связей есть почти у всех людей его профессии. Но раскрывать подробности собственной истории не стал. Впрочем, некоторые нюансы этой тайны все же стали достоянием общественности.

Григорий Лепс рассказал, что его старший сын, о существовании которого никто не знал, появился на свет много лет назад. По словам исполнителя, у него был роман с мамой мальчика еще в молодости. Теперь же наследник уже вырос, построил собственную семью и карьеру.

Более того, известно, что внебрачный сын артиста даже не подозревает о том, кто является его отцом, и ничего про него не знает. Григорий Лепс сообщил, что видел наследника лишь однажды. Певец не общается с мужчиной, потому что не видит смысла вмешиваться в его уже устоявшуюся жизнь.

"Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно", – разоткровенничался Григорий Лепс.

