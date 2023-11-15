Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа

Ольга Орлова продемонстрировала себя в личном блоге без прикрас.

Два дня назад знаменитая артистка отметила 46-й день рождения. Впрочем, на свой возраст певица совершенно не выглядит. Поклонники часто восхищаются внешним видом звезды и удивляются, как ей удается сохранять свою молодость. При этом сама Ольга Орлова не стесняется показываться подписчикам полностью естественной.

Накануне бывшая солистка "Блестящих" появилась в личном блоге без макияжа. Знаменитость запечатлела себя во время укладки у стилиста и удивила публику внешним видом. Лицо певицы выглядело свежим и отдохнувшим, но был заметен и небольшой изъян. Артистка показала, что ее лоб покрылся красными пятнами, и объяснила причину.

Ольга Орлова рассказала, что нанесла на кожу головы ампулы, стимулирующие рост волос. Однако часть средства стекла ей на лицо и спровоцировала покраснения. В таком виде, как отметила звезда, ей пришлось идти по делам. К счастью, она не расстроилась из-за этого недоразумения, а отнеслась к нему с юмором.

"Ну, значит, рабочие. Теперь я пойду с красным лицом", – пошутила над сложившейся ситуацией артистка.

Впрочем, это уже не первый раз, когда знаменитость демонстрирует свое чувство юмора в социальных сетях. Ранее "Дни.ру" писали о том, что исполнительница решила заработать на надоедливых бывших ухажерах. Ольга Орлова поиронизировала, что будет брать с экс-избранников оплату за звонки на ее телефон.