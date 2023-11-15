Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь

Дима Билан показал в блоге апартаменты, которые приобрел несколько месяцев назад.

Несмотря на популярность, исполнитель хита "Невозможное возможно" не любит рассказывать о личном и демонстрировать публике то, что ей не следовало бы знать. Однако некоторые радостные моменты своей жизни певец все же не против разделить со своей аудиторией. Недавно, например, Дима Билан похвастался поклонникам роскошным приобретением.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что артист рассказал о покупке недвижимости. В недавнем интервью исполнитель поделился, что стал владельцем апартаментов с видом на Красную площадь. А теперь певец решил продемонстрировать, как выглядят его квартира в данный момент.

В новом ролике Дима Билан провел подписчикам небольшую экскурсию по новым апартаментам. Оказалось, автор песен пока не успел сделать в жилище ремонт, поэтому оно выглядит на самым лучшим образом. На кадрах квартира исполнителя кажется старой и замызганной. Вероятно, новоприобретенная недвижимость расположена в доме, который был построен много лет назад.

Впрочем, оценивать обстановку в апартаментах певца пока рано. В подписи к видео он объяснил, что только планирует ремонтные работы. Но судя по тем фрагментам, которые Дима Билан успел показать, простора для воплощения всех креативных идей и задумок в жилище предостаточно. На кадрах можно разглядеть высокие потолки и большие комнаты.

"А из нашего окна, площадь Красная видна! Ну что, официально с новосельем!" – поделился с подписчиками своей радостью Дима Билан.