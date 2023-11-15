Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым

Внук Аллы Пугачевой уехал из России вслед за звездной мамой. Рассказываем, почему и где Никита Пресняков объявлен в розыск.

Отпрыск звездных родителей предпочел уехать из России. Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой сейчас живут в США. На территории России пару объявили в розыск. причиной стала неуплата налогов и сборов на сумму около 140 тысяч рублей. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Федеральная налоговая служба не досчиталась 80 тысяч рублей. задолженность образовалась у компании, которой владеет старший внук Аллы Пугачевой и его жена. На фирму также оформлен автомобиль, который за два года эксплуатации "насобирал" около 60 тысяч рублей штрафов. Из-за внушительного долга налоговики обратились к приставам. ФССП же, в свою очередь, объявило предпринимателей в розыск.

Некоторое время назад Никита и Алена уехали в США. Никаких комментариев по этому поводу они не озвучивали, равно как и не опровергали предположения прессы о причинах бегства. 32-летний сын Кристины Орбакайте и ранее жил в США. Там он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию. Молодой мужчина мечтал стать режиссером. В России он успел сняться в музыкальных шоу. это и "Голос", и "Точь-в-точь", и "Маска". Жюри и зрители отмечали незаурядные вокальные способности молодого человека. Не удивительно, ведь родился мальчик в звездной семье. Бабушка – Алла Пугачева, мать – Кристина Орбакайте, отец – Владимир Пресняков-младший, родители отца – Елена и Владимир Пресняков. Не исключено, что творческое окружение предопределило предназначение мужчины.

Никита Пресняков с 2014 по 2022 год являлся лидером группыMultiverse. Сейчас сын Кристины Орбакайте находится в творческом поиске себя.