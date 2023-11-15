До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой

Певец не стал скрывать всей правды о ситуации, которая сейчас складывается в его семье. Шоуа недавно стал многодетным отцом. У него родился третий ребенок.

Певец поделился воспоминаниями о моменте становления папой в кубе. Ребенок родился в конце лета. Исполнитель хита "Плачь и смотри" присутствовать на родах отказался. 49-летний мужчина сам привез супругу в больницу и находился рядом до момента начала появления малыша на свет. Об этом сообщает Пятый канал.

"Постоял до того момента, пока занавес не начал открываться. В кавычках. То есть моя жена сказала: "Все, я рожаю". Я сказал: "До свидания, я пошел", – уточнил музыкант.

Беременность планировали заранее. Александр и его вторая жена Наталья даже вынуждены были прибегать к процедуре ЭКО. Новорожденного назвали Аарон. Многодетный отец считает, что имя красивое и крепкое. Отчество также отлично подходит по звучанию. После появления новорожденного жизнь семьи изменилась. Супруга певца вынуждена огромное количество времени находиться рядом с ребенком. Она мало спит, как признается Шоуа, раздражается и иногда срывается на своей второй половине.

Для того, чтобы помочь недавно родившей женщине, в квартиру к музыканту приехала теща. Только после этого супруге музыканта стала чуть полегче в плане ведения быта и ухода за малышом. Недавно Наталья и вовсе разъехалась с супругом по разным регионам. Александр остался в Москве, а его жена отправилась на отдых в Абхазию.

Напомним, 49-летний Александр Шоуа стал известен после начала работы в дуэте "Непара". Вместе с Викторией Талышинской музыканты объездили всю страну. Невероятно нежный образ женщины и брутальный вид мужчины в этой сценической паре привлекали внимание зрителей. В 2019 году было официально объявлено о прекращении существования группы. Уже через год Шоуа приобрел права на бренд и начал выступления, сменив солистку.