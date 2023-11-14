5 интересных фактов о жизни Григория Лепса

Исполнитель хита "Самый лучший день" соткан из множества противоречий и невероятных талантов. Харизматичный гений российской эстрады Григорий Лепс может похвастаться насыщенной биографией.

Его песни "Рюмка водки", "Я тебя не люблю", "Она не твоя" быстро вошли в народ и основательно закрепились в числе незыблемых композиций на все случаи жизни. Свадьбы, дни рождения и различные банкеты редко проходят без головокружительных хитов звездного мачо. Григорий Лепс добился высот, благодаря нетривиальному вокалу и имиджу модного очкарика с непростой судьбой.

Пятый канал в программе "Светская хроника" собрал интересные факты о жизни маэстро, которые могут быть любопытны его поклонникам. Итак, чем же выделяется Григорий Лепс?

1) За плечами у певца два брака, бывшие жены подарили ему четверых детей. Старшая дочь от второй супруги живет во Франции и погружена в мир моды, младшая пока школьница, но тоже обосновалась за рубежом.

2) Народный артист России имеет внебрачного сына. Он уже взрослый, Григорий Лепс видел его только один раз.

3) Музыкальный исполнитель понимает, что уже не молод, в перспективе он собирается снизить публичную активность. Согласно его предположениям, осталось около десяти лет.

4) Григорий Лепс ценит в людях честность, порядочность и доброту. Его притягивают красивые женщины, но душа для него значит гораздо больше.

5) Хамство и любое проявление неуважения раздражают певца. В таких ситуациях Григорий Лепс старается снизить накал страстей, однако держать себя в руках удается не всегда.