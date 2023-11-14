Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики

Светская львица долгое время не решалась продемонстрировать результаты работы пластического хирурга на своем лице. В социальных сетях женщина пользовалась специальными масками или аксессуарами, мешающими рассмотреть лицо.

Модель наконец-то приняла участие в публичном мероприятии и появилась в обществе. Виктория Боня продемонстрировала результаты пластической операции на своем лице. Женщина много рассказывала о процедуре на своей странице в социальных сетях. Пятый канал поделился эксклюзивными кадрами, на которых экс-участница "Дома-2" показывает разрекламированные "лисьи глазки".

Ранее 43-летняя Боня делилась с подписчиками причинами, по которым решилась на трансформацию образа. оказалось, что женщине хотелось выглядеть, как популярные модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Именно поэтому телеведущая захотела провести подтяжку лица.

Подписчики и поклонники неоднозначно восприняли изменения во внешности женщины. Кому-то показалось, что пластика только подчеркнула миловидность лица, кто-то же раскритиковал образ за ненатуральность. Виктория Боня же считает, что все прошло отлично, результат ее порадовал.

Напомним, модель стала известна после участия во всероссийской телестройке "Дом-2". До этого она получала высшее образование и показывала себя на различных конкурсах красоты. С 2011 года на постоянной основе проживает в Монако. Именно там Виктория Боня обрела свое женское счастье. Семь лет она встречалась с бизнесменом Александром Смерфитом. Пара так и не зарегистрировала отношения официально, но стала родителями девочки. Сейчас Анджелине Летиции уже 11 лет. Ее мама и папа уже не живут вместе, но ради дочери стараются выстраивать дружеские отношения.

В настоящее время виктория Боня активно развивает свой блог. Она ведет прямые эфиры в социальных сетях. Во время виртуальных встреч с подписчиками женщина рассуждает на различные темы, в том числе общественная жизнь, влияние вселенной и даже внеземные формы существования.



