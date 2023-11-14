Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара

Возраст и тяжесть пережитых приступов затрудняют лечение народного любимца. Рассказываем, как сейчас себя чувствует Юрий Соломин.

88-летний актер по-прежнему находится в реанимационном отделении. Врачи круглосуточно следят за состоянием Юрия Мефодьевича. Ситуацию осложняет возраст и общее состояние ослабленного организма. Вряд ли любимец публики поправится? Конечно, после повторного инсульта восстановление будет сложным, но близкие, как пишет интернет-издание Vse42.ru, не теряют надежды.

Сейчас удалось добиться стабилизации состояния. Канал 360 сообщает, ссылаясь на слова директора Малого театра Тамары Михайловой, что Юрий Соломин в скором времени может быть переведен в общую палату. Если после удара пожилой режиссер сможет прийти в себя, то с деменцией справляться будет сложнее. Напомним, что об этом диагнозе рассказывал источник Царьграда.

Юрий Соломин за свою долгую жизнь провел колоссальную работу в кино и театре. Ценители сцены помнят его невероятные выступления в постановках "Дядя Ваня", "Горе от ума", "Мольер". Фильмография насчитывает десятки лент: "Море в огне", "Дерсу Узала", "Школьный врач", "Чайка" и другие. Режиссер подарил жизнь таким спектаклям и кино. Он пробовал себя в озвучивании и съемках документальных рассказов. Для перечисления всех работ потребуется большое количество времени. Многие удивляются, как все это создать мог один человек.

Юрий Соломин проявил себя и как замечательный муж, отец и дедушка. Он всю жизнь сохранял верность одной женщине – ныне ушедшей Ольге Соломиной Андриановой. Пара стала родителями дочери, которая выросла и посвятила себя музыке. Внучка Александра также решила пойти по стопам мамы и стала пианисткой. Правнуки Федор и Юрий пока со своим будущим не определились. не исключено, что мальчишки захотят приумножить творческое наследие своего знаменитого прадеда.