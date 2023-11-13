Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался

Талантливых мужчин в музыкальной индустрии достаточно много, однако не каждому удается добиться высот и завоевать всенародную славу. В России Алексей Воробьев явно поймал удачу за хвост, но какой ценой?

35-летний артист добился выдающихся карьерных успехов не только благодаря упорному труду и врожденным вокальным данным. На руку ему сыграл образ красавца-мужчины, от которого без ума девушки и молодые женщины. В особенности харизматичный Алексей Воробьев стал кумиром для прекрасных дам, которые продолжают верить в сказки и ждать идеального принца.

Однако выяснилось, что своему сценическому амплуа в реальной жизни певец не соответствует. Двуликая натура звезды перестала быть тайной. Певец Алексей Воробьев открыто во всем признался. Так и сказал: "Я совершенно не такой".

Пятый канал записал речь поп-артиста на видео, где тот объясняет о своих возможностях играть на публике и даже рыдать по мере необходимости. "Для меня эта роль на сопротивление", — решил Алексей Воробьев.

Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни певца. В свежем интервью исполнитель хита "Я просто хочу приехать" объяснил, почему до сих пор остается холостым. По словам знаменитого мужчины, жить с ним под одной крышей дело непростое. К тому же в любви Алексей Воробьев торопиться не собирается, чтобы сразу после свадьбы не нарваться на развод,