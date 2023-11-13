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Суббота 16 декабря

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Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался

Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался
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Талантливых мужчин в музыкальной индустрии достаточно много, однако не каждому удается добиться высот и завоевать всенародную славу. В России Алексей Воробьев явно поймал удачу за хвост, но какой ценой?

35-летний артист добился выдающихся карьерных успехов не только благодаря упорному труду и врожденным вокальным данным. На руку ему сыграл образ красавца-мужчины, от которого без ума девушки и молодые женщины. В особенности харизматичный Алексей Воробьев стал кумиром для прекрасных дам, которые продолжают верить в сказки и ждать идеального принца.

Однако выяснилось, что своему сценическому амплуа в реальной жизни певец не соответствует. Двуликая натура звезды перестала быть тайной. Певец Алексей Воробьев открыто во всем признался. Так и сказал: "Я совершенно не такой".

Пятый канал записал речь поп-артиста на видео, где тот объясняет о своих возможностях играть на публике и даже рыдать по мере необходимости. "Для меня эта роль на сопротивление", — решил Алексей Воробьев.

Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни певца. В свежем интервью исполнитель хита "Я просто хочу приехать" объяснил, почему до сих пор остается холостым. По словам знаменитого мужчины, жить с ним под одной крышей дело непростое. К тому же в любви Алексей Воробьев торопиться не собирается, чтобы сразу после свадьбы не нарваться на развод,

13 ноября 2023, 16:55
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воробьев порадовал Малахова

Ведущими трехдневного мероприятия были артисты Елена Север и Алексей Воробьев.
На этот удивительный праздник музыки приехали легендарные зарубежные рокеры - группа Scorpions.
Зрители пели хором полюбившиеся нетленки коллектива.
Порадовал публику своим проникновенным выступлением и Леонид Агутин.
Ведущий фестиваля во время конферанса порадовал своими шутками Андрея Малахова.
Группа "На-На" появилась на фестивале в обновленном составе.
Коллектив Scorpions сейчас выглядит так.
Темпераментный Александр Буйнов зажег зал.
Артисту помогала толпа красоток-танцовщиц.
Певица Таисия Повалий выбрала платье с декольте.
Любимица публики Тамара Гвердцители приехала поддержать участников конкурса.
Обаятельные Север и Воробьев отлично сработались.
Приехала в Питер и недавно родившая Полина Гагарина.
Для артистки сделали сложный и весьма зрелищный номер.
Певица Анжелика Агурбаш украсила фестиваль.
В программе мероприятия было немало странных номеров.
Анита Цой продолжает радовать поклонников откровенными нарядами.
Лидер группы "Рондо" Александр Иванов.
Ани Лорак, тепло встреченная зрителями, была в прекраснейшем настроении.
Владимир Политов считается ветераном "На-На".
Таисия Повалий порадовалась отличной организации фестиваля.
Елена Север не упустила возможности прижаться к секс-символу Стасу Михайлову.

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