Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой

За творческим развитием певицы общественность неизменно следит еще с середины 90-х, когда она стала участницей группы "Блестящие". Примерно тогда же публику заинтересовала и личная жизнь артистки. Блондинка закрутила бурный роман с бизнесменом Александром Кармановым, а затем и вовсе забеременела от него. Однако тот период жизни оказался для Ольги Орловой не самым простым.
Звезда не только вынужденно покинула группу, но и столкнулась с травлей, начало которой положила бывшая избранница ее возлюбленного Наталья Лагода. Соперница обвиняла певицу в том, что она якобы увела у нее мужчину. В какой-то момент жизнь девушки пошла под откос, она начала пить и скончалась в гараже. Некоторые пытались связать случившееся с Орловой, но та называла слова Лагоды клеветой.
Как бы там ни было, союз не продлился долго. Спустя три года после рождения сына супруги расстались. Сплетники говорили, что семейная жизнь не сложилась из-за проклятия покойной соперницы. Ольга Орлова же объясняла разрыв тем, что она с головой ушла в работу. К счастью, влюбленным удалось разойтись мирно.
После расставания с первым мужем в жизни певицы наступила череда неудачных романов. Знаменитость не раз пыталась построить отношения, но не спешила афишировать то, что происходит за закрытыми дверями. Так случилось и в 2019 году, когда она встретила бизнесмена Валерия. Артистка познакомилась с мужчиной случайно во время похода в ресторан и долгое время скрывала его от публики.
На этот раз чувства звезду не обманули. В 2021-м Ольга Орлова вышла за возлюбленного замуж, а в 2022-м объявила поклонникам о том, что скоро станет мамой. Знаменитость признавалась, что беременность была долгожданной, но ей предшествовали испытания. По словам исполнительницы, она не раз была в положении, однако выносить малыша долгое время не могла.
К счастью, в феврале этого года сокровенное желание певицы исполнилось. Она подарила мужу дочку Анну и стала мамой во второй раз. С тех пор знаменитость наслаждается идиллией и не перестает сиять. Судя по всему, обретя гармонию, она забыла о всех трудностях на своем пути к счастью. А недавно, как писали "Дни.ру" ранее, Ольга Орлова даже решила заработать на надоедливых бывших ухажерах.