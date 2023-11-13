Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой

13 ноября Ольге Орловой исполняется 46 лет. Глядя на успешную и сияющую радостью артистку сегодня, можно подумать, что ее жизнь была такой всегда. Однако, прежде чем обрести настоящее счастье, звезде пришлось преодолеть немало трудностей.

За творческим развитием певицы общественность неизменно следит еще с середины 90-х, когда она стала участницей группы "Блестящие". Примерно тогда же публику заинтересовала и личная жизнь артистки. Блондинка закрутила бурный роман с бизнесменом Александром Кармановым, а затем и вовсе забеременела от него. Однако тот период жизни оказался для Ольги Орловой не самым простым.

Звезда не только вынужденно покинула группу, но и столкнулась с травлей, начало которой положила бывшая избранница ее возлюбленного Наталья Лагода. Соперница обвиняла певицу в том, что она якобы увела у нее мужчину. В какой-то момент жизнь девушки пошла под откос, она начала пить и скончалась в гараже. Некоторые пытались связать случившееся с Орловой, но та называла слова Лагоды клеветой.

Как бы там ни было, союз не продлился долго. Спустя три года после рождения сына супруги расстались. Сплетники говорили, что семейная жизнь не сложилась из-за проклятия покойной соперницы. Ольга Орлова же объясняла разрыв тем, что она с головой ушла в работу. К счастью, влюбленным удалось разойтись мирно.

После расставания с первым мужем в жизни певицы наступила череда неудачных романов. Знаменитость не раз пыталась построить отношения, но не спешила афишировать то, что происходит за закрытыми дверями. Так случилось и в 2019 году, когда она встретила бизнесмена Валерия. Артистка познакомилась с мужчиной случайно во время похода в ресторан и долгое время скрывала его от публики.

На этот раз чувства звезду не обманули. В 2021-м Ольга Орлова вышла за возлюбленного замуж, а в 2022-м объявила поклонникам о том, что скоро станет мамой. Знаменитость признавалась, что беременность была долгожданной, но ей предшествовали испытания. По словам исполнительницы, она не раз была в положении, однако выносить малыша долгое время не могла.

К счастью, в феврале этого года сокровенное желание певицы исполнилось. Она подарила мужу дочку Анну и стала мамой во второй раз. С тех пор знаменитость наслаждается идиллией и не перестает сиять. Судя по всему, обретя гармонию, она забыла о всех трудностях на своем пути к счастью. А недавно, как писали "Дни.ру" ранее, Ольга Орлова даже решила заработать на надоедливых бывших ухажерах.