Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени

Исполнительница хита "Мой мармеладный" рассматривает действительность через призму трансцендентной реальности. Она любит рассуждать о тонких материях и непознанных явлениях.

Популярная российская певица не раз удивляла публику громкими речами о сверхъестественных событиях. В частности, народ впечатлили душераздирающие рассказы об инопланетянах, с которыми Катя Лель якобы разговаривает и поддерживает связь.

Вопреки насмешкам яркая блондинка российского шоу-бизнеса не отказывается от своих слов. Напротив, она уверена, что НЛО еще даст о себе знать и получит огромное влияние над всей Землей. При этом артистка уверена, что в настоящем времени уже прослеживаются события за гранью чувственного опыта.

"Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время", — объявила Катя Лель в интервью Пятому каналу.

Знаменитость добавила, что посылает благодарность Вселенной за все происходящее в жизни. К слову, это она рекомендует делать и своим поклонникам. На официальной страничке в Telegram звезда регулярно поднимает темы эзотерического характера. Катя Лель всерьез интересуется другими цивилизациями.

Напомним, свой суперхит "Мой мармеладный" певица выпустила в 2003 году. Двадцать лет спустя он не теряет актуальности — даже иностранцы полюбили композицию, которую исполняет Катя Лель.