Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке

Ольга Бузова ответила на слухи, которые ходят вокруг ее дружбы с коллегой.

Не секрет, что развод звезды "Дома-2" с футболистом Дмитрием Тарасовым прогремел в 2016 году с большим скандалом. Помимо экс-супругов, в центре обсуждения оказались те, кто их окружал. Досталось не только новой возлюбленной спортсмена Анастасии Костенко, которую многие окрестили разлучницей, но и известному актеру Дмитрию Нагиеву. Именно с ним, как утверждал бывший муж, Ольга Бузова вела далеко не дружеские переписки.

Несмотря на то, что с момента развода прошло уже семь лет, сопутствующие ему события не перестают обсуждаться. В новом интервью исполнительница хита "Мало половин" вспомнила некоторые из них. Так, артистка рассказала всю правду о связи с Нагиевым, которую ей приписывали в тот непростой период.

В беседе с Надеждой Стрелец звезда опровергла слухи о романе с коллегой по цеху, появившиеся благодаря наводке ее экс-супруга. Ольга Бузова объяснила, что любовной связи с актером у нее не было. Однако Дмитрий Нагиев по-мужски поддержал певицу в переписке и помог ей сохранить уверенность в себе после развода.

"Мы дружили, он меня поддержал, я ему всю жизнь буду благодарна", – пооткровенничала знаменитость.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках.