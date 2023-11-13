Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране

Анфиса Чехова призналась, что у нее появились серьезные комплексы из-за лишнего веса.

Многие зрители запомнили знаменитую телеведущую благодаря откровенной передаче, которая выходила на экраны во второй половине нулевых. Благодаря эротическому шоу звезду долгое время называли главным секс-символом страны. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь Анфиса Чехова роскошно выглядела и была мечтой огромного количества мужчин.

Во времена программы "Секс с Анфисой Чеховой" брюнетка могла похвастаться аппетитной, но подтянутой фигурой. Однако сохранять и поддерживать свою форму ведущей удавалось не всегда. В новом интервью знаменитость рассказала о том периоде своей жизни, когда собственная внешность ее совершенно не радовала.

Как известно, в 2012 году актриса в первый и пока единственный раз стала мамой. Но после рождения сына Соломона ей пришлось пережить непростой период. Анфиса Чехова рассказала, что во время декрета находилась в Грузии вместе с мужем Гурамом Баблишвили. Там из-за постоянных застольев с гостеприимными родственниками она располнела почти до 100 килограммов.

"Я поправилась за месяц на десять килограммов. Там нечего делать, кроме как есть", – призналась телеведущая.

По словам знаменитости, набранный во время жизни в другой стране вес обернулся серьезными комплексами. Брюнетка рассказала, что не хотела показываться людям в таком виде. Вернуться в прежнюю форму оказалось нелегко, но благодаря йоге и правильному питанию звезде это удалось. Теперь, как известно, она снова выглядит шикарно. А ранее "Дни.ру" писали, что Анфиса Чехова откровенно рассказала о личном.