Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца

Юлия Проскурякова перестала носить украшение и появилась без него на публике. Игорь Николаев не составил супруге компанию.

Уже 13 лет исполнитель хита "Выпьем за любовь" состоит в браке с третьей женой. За это время злые языки успели распустить о звездном союзе множество самых разных слухов. Но больше всего поклонников тревожат предположения о возможном расставании пары. К тому же, в последнее время Игоря Николаева все реже видят рядом с молодой супругой.

Несмотря на успешную карьеру и популярность, Юлию Проскурякову нельзя назвать частой гостьей светских мероприятий. Поэтому каждый ее выход не остается незамеченным. Однако недавнее появление певицы привлекло особенно много внимания.

На днях жена Игоря Николаева посетила премьеру картины "Моя ужасная сестра-2". Артистка появилась на мероприятии без супруга и выбрала лаконичный наряд. Звезда облачилась в джемпер, юбку и сапоги белого цвета. Сдержанный образ красавица разбавила массивными перстнями. Однако главного украшения на ее пальцах не оказалось.

Журналисты отметили, что одинокая Юлия Проскурякова вышла в свет без обручального кольца. И если отсутствие рядом мужа, который не так давно столкнулся с проблемами со здоровьем, объяснить легко, то решение снять символ любви и верности некоторые считают серьезным звоночком. Впрочем, делать выводы пока рано, ведь супруги не делали заявлений по этому поводу. А ранее "Дни.ру" писали о том, почему собравшая вещи жена Игоря Николаева улетела из России.