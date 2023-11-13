Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера

Жена Алексея Чумакова не стала скрывать, что требует от организаторов четкого выполнения всех пожеланий. Как она проверяет ответственность? Юлия Ковальчук раскрыла и этот секрет.

41-летняя экс-солистка группы "Блестящие" чаще всего участвует в сборных концертах или же выступает вместе с мужем Алексеем Чумаковым. Ранее в сети была опубликована информация о пунктах райдера исполнительницы. Оказалось, что не все строчки присутствуют в требованиях на постоянной основе. Юлия Ковальчук поделилась секретом проверки организаторов в беседе с Пятым каналом.

Оказалось, что особых требований певица не выдвигает. Действительно, она не хочет видеть блюда с луком и чесноком. Данные же о наличии в райдере вин и рома Юлия Ковальчук опровергла.

"Это какой-то точно старый, искаженный райдер. Его уже лет десять нет. Просто потому что я не пью ром", — пояснила знаменитость.

При этом женщина поделилась секретом проверки организаторов. Вместе с супругом Юлия Ковальчук придумывает что-нибудь необычное. Если пункт соблюдается, то артистами работа принимающей стороны оценивается положительно.

Напомним, артистка получила всероссийскую известность во время работы в составе группы "Блестящие". Юлия Ковальчук пела вместе с коллективом семь лет. В 2008 году она решила начать сольную карьеру. Сейчас женщина больше занята семьей и детьми, чем работой. Десять лет певица замужем за коллегой Алексеем Чумаковым. 42-летний музыкант редко раскрывает секреты личной жизни. В этом вопросе супруги разделяют позицию друг другу. До брака пара встречалась пять лет. После регистрации отношений они стали родителями. Юлия и Алексей воспитывают двух дочерей. Детей они стараются не показывать публике, оберегая от повышенного внимания.