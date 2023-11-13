Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане

53-летний музыкальный критик редко жаловался на здоровье, но не отрицал большого объема работы. Не исключено, что этот фактор и сыграл роль "спускового крючка". Рассказываем, как Отар Кушанашвили провел последние часы до того, как его сердце перестало нормально работать.

Известный тусовщик вряд ли подозревал, что обычный поход в столичный ресторан окончится настолько плачевно. Как сообщает Царьград, музыкальный критик Отар Кушанашвили госпитализирован прямо из заведения. По предварительной информации, у мужчины диагностирован сердечный приступ.

В ресторане Отар Шалвович находился вместе со своим приятелем телеведущим Виктором Ладненко. Мужчины смотрели футбол, проводили время размерено, без лишней физической активности.

"Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце", — цитирует Ладненко канал 360.

Из ресторана колумниста увезли в Боткинскую больницу, предварительно диагностировав инфаркт. Об этом пишет Ura.ru. Сейчас известно, что 53-летний мужчина находится в реанимационном отделении. Он выполняет все рекомендации врачей, сохраняет позитивный настрой и надежду на скорую выписку. Не исключено, что сердце отказалось нормально работать из-за эмоциональных перегрузок. Последние часы до госпитализации Кушанашвили провел в ресторане, просматривая игру. Ни для кого не секрет, что футбол – зрелище захватывающее и непредсказуемое. Видимо, это и повлияло на сбой работы главного органа.

Напомним, что российским зрителям Отар Кушанашвили знаком, в первую очередь, как активный участник популярных ток-шоу. Мужчина проявляет невероятный азарт в любом деле, за которое берется. Поклонники помнят его роди в кино, участие в программах в качестве ведущего и члена жюри. У мужчины за плечами три официальных брака, в которых родилось восемь детей.