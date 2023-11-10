"Все знают мою особенность": Барановская назвала свое яркое отличие

Ведущая ток-шоу "Мужское / Женское" эффектно выделяется среди коллег по цеху. О характерном своеобразии Юлия Барановская высказалась на премии Fashion People Awards 2023.

Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина быстро получила статус звезды Первого канала, заинтересовав собой широкую публику. После громкого расставания с футболистом она осталась одна с тремя детьми и не сломалась — стала примером женской силы для множества россиян. Сейчас Юлия Барановская производит впечатление преуспевающей леди, счастливой мамы и весьма интересного человека.

Звезда любит увлекать поклонников любопытными фактами о себе и рассказывать истории из жизни. Недавно Пятый канал узнал неочевидное свойство личности телеведущей. Юлия Барановская уверена, что еда заряжается энергией человека, поэтому разделить трапезу может далеко не со всеми.

Совместный прием пищи для нее — настоящий ритуал, к которому знаменитость допускает лишь избранных. Никаких угощений от своих фанатов она не принимает. "Я не от многих родных, близких или еще кого-то буду что-то есть с рук. Это честно. И все знают мою такую особенность", — назвала свое яркое отличие Юлия Барановская.

Нужно завоевать особое расположение звезды, чтобы она предложила отведать собственноручно приготовленное блюдо. В этом плане Юлия Барановская непреклонна — обмениваться энергией еды с незнакомцами и сомнительными людьми она точно не намерена.

