Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну

Дмитрий Харатьян рассказал, благодаря кому его наследника теперь зовут Иваном.

Долгие годы зрители следили за тем, как талантливый актер развивается в карьере и примеряет на себя новые роли. А теперь у публики есть возможность наблюдать не только за артистом, но и за его детьми. Как известно, сын звезды тоже решил связать жизнь с кинематографом. К своим 25 годам Иван Харатьян уже успел добиться некоторых успехов в творчестве. Но, как оказалось, прославиться сын Дмитрия Харатьяна мог бы совсем под другим именем.

В новом интервью актер рассказал, что планировал назвать наследника иначе, когда тот только появился на свет. Артист и его жена Марина Майко хотели, чтобы ребенка звали Митей. Однако уже через месяц мальчику выбрали другое имя. На решение родителей повлиял наказ, который пришел в письме от известной актрисы Светланы Дружининой.

"Вся группа "Тайн дворцовых" там и тут рекомендует Харатьянам – пусть сына Ваней нарекут", – процитировал послание коллеги Дмитрий Харатьян.



Артист не раз говорил, что за годы совместной работы Светлана Дружинина стала для него практически родным человеком. Поэтому актер прислушался к ее предложению назвать ребенка в честь его экранного героя Ивана Долгорукого. По совету коллеги Дмитрий Харатьян решил сменить своему сыну имя и, судя по всему, ни разу об этом не пожалел.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Харатьян назвал любимого артиста.