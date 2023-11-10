Алла Пугачева не стала скрывать свое местонахождение

Звезде сложно остановиться на одном месте. Причин этому много, но Алла Пугачева старается чаще быть рядом с молодым мужем и детьми.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" несколько дней назад вновь уехала из России. 74-летняя женщина отправилась на Кипр. Там сейчас обосновалась вся семья певицы. Накануне в сети были опубликованы снимки с частной вечеринки. Алла Пугачева устроила ее в честь дня рождения своей крестницы. Об этом сообщает "Радио 1".

Во время праздника вместе собрались члены семьи Максима Галкина*, внесенного Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов, а также его старшего брата Дмитрия. Отметим, что крестница Пугачевой Алина продолжает учиться в России. на Кипр она вернулась только для того, чтобы несколько дней провести с семьей.

Еще в начале месяца певица приезжала на родину. Об этом сообщал "Царьград". Вероятно, ей понадобилось лично завершить дела. В России Алла Пугачева задерживаться не стала. Через сутки ее муж Максим Галкин* уже сообщил в социальных сетях о прогулке супруги в Латвии. Вероятно, оттуда женщина отбыла на Кипр. Сейчас коттедж там – место постоянного проживания семьи. В Израиле они оставаться не решились.

Напомним, что певица уже около двух лет не живет на родине. Она вместе с мужем-иноагентом и детьми предпочли покинуть границы России. 74-летняя певица неохотно комментирует свой отъезд. Несмотря на последние события, поклонники по-прежнему любят и ценят артистку за голос и харизму. В апреле 2019 года, незадолго до дня рождения, состоялся юбилейный концерт исполнительницы. С этого времени на большую сцену с масштабными программами она не выходила.

*Максим Галкин – внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов.