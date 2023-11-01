Алена Апина заявила, что ей стесняться нечего. Певица опубликовала фото без фильтров и макияжа.

Певица Алена Апина не растерялась в ситуации, когда иной бы, возможно, расстроился. Наоборот – сделала "ход конем". Экс-солистка группы "Комбинация" призналась, что на одном из светских мероприятий ей прямо в лицо заявили нелицеприятные сведения. Как выяснилось, к ней подошла девушка, которая активно работает в соцсетях и объявила, что, мол, внешность звезды 90-х обсуждают в интернете. Что именно – история умалчивает. Однако, по словам артистки, ей это было неприятно выслушивать.

После произошедшего Алена Апина уточнила, что ее никак не волнует чужое мнение по поводу внешнего вида. Певица посоветовала посторонним не уделять столько внимания ее морщинам, а заняться своей жизнью. 59-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо: звезда опубликовала фото без фильтров в кабинете косметолога и заверила, что очень довольна своей внешностью.

Экс-солистка звездной музыкальной группы за всю свою творческую биографию не раз меняла имидж: от блондинки до рыжей. Наряду с этим ее песни и исполнительское мастерство всегда вызывали радость у поклонников. И невероятно, но факт: Алена Апина до сих пор выступает на сцене, ездит на гастроли и ее песни звучат из радиоэфира. А это, на минутку, происходит с тех пор, как звезда зажгла в "Комбинации" – с конца 80-х! Таким "долгожительством" в российском шоу-бизнесе могут похвастаться далеко не все.