Телеведущая Виктория Боня решила наконец-то встретиться со своей дочерью Анджелиной-Летицией.

11-летняя девочка уже достаточно долго не видела маму, которая сначала отправилась в Америку делать пластическую операцию на лицо, а после – на Мальдивы с молодым возлюбленным. Многие поклонники звезды "Дома-2" отмечают, что столь длительная разлука с дочерью-подростком может отрицательно отразиться на ее психологическом здоровье.

С мнением фанатов согласилась и популярный блогер и психолог Марта Фролова, которая рассказала, как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери. Специалист пообщалась с журналистами издания "Страсти" и заявила, что девочки, которые в подростковом возрасте часто оставались без внимания мамы, склонны в будущем к построению не совсем здоровых отношений.

Когда Виктория Боня выложила в Сети реакцию Анджелины на свое преображение, многие отметили, что девочка практически никак не отреагировала. Фолловеры опасаются, что подросток может перестать воспринимать и себя в естественном виде. Марта Фролова прокомментировала эти домыслы. Психолог сообщила, что если регулярно говорить ребенку приятные слова и комплименты, то негативных последствий можно избежать.

Что же касается частых поездок Виктории, то в данном случае за дочерью присматривает ее отец, принимающий активное участие в воспитании наследницы. При таких обстоятельствах ребенок спокойно переносит длительную разлуку с одним из родителей.